Virgin Tonic : Top 3 des villes les plus infidèles de France

Lorsqu'il s'agit d'infidélité, beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. Croyez-le ou non, différents sondages ou études se penchent régulièrement sur le sujet pour établir des explications ou des raisons à l'infidélité. Par exemple, on a établi le Top 3 des causes d'infidélité dans un couple. Est-ce vrai ? On ne le saura jamais vraiment. Aujourd'hui dans le Virgin Tonic, on s'est intéressés aux trois villes de France où les habitants sont infidèles.

3. Bordeaux

2. Lille

1. Paris

Ainsi, vous serez ravis de constater que selon un sondage, Bordeaux se place à la troisième place du classement. Ensuite, on part dans le nord avec Lille en deuxième position. Enfin, les parisiens arrivent premiers. Notez bien que ce ne sont que des chiffres, pas besoin de déménager si vous voulez éviter la catastrophe !