Virgin Tonic : Top 3 des régions où les femmes sont le plus infidèles

On vous en parlait récemment, les femmes ne sont pas en reste en matière d'infidélité. Un tiers d'entre elles admettent avoir déjà trompé leur partenaire. Mais dans quelles régions de France la tendance se vérifie-t-elle encore plus ? C'est visiblement dans le sud de la France qu'on retrouve le plus de femmes infidèles ! En troisième position de ce top, les habitantes de la région PACA avec 38% d'infidélité, précédées en seconde place par la gent féminine du Poitou-Charentes qui affichent 41%...

Mais sur la première marche du podium de l'infidélité, on retrouve les habitantes du Languedoc-Roussillon avec un pourcentage de 45% de femmes qui trompent ou ont déjà trompé leur partenaire... Soit pratiquement une femme sur deux de la région. Notons parallèlement que les femmes en général sont plus pour les relations libres que les hommes.