Virgin Tonic : Top 3 des excuses les plus données pour ne pas aller travailler

"Aïe, j'ai mal au ventre" ou "désolé, j'ai une obligation familiale", tous les moyens sont bons afin de trouver une (bonne) excuse pour ne pas aller travailler. Mais à votre avis, quelles sont celles les plus populaires ? Sans surprise, c'est le mal de ventre qui monte sur la première marche du podium avec l'excuse de l'intoxication alimentaire ! Apparemment, rien de tel que de mettre ça sur le dos d'une viande pas fraîche ou d'huîtres douteuses. Il faut dire qu'il n'y a que 15% des Français qui ne mangent jamais d'aliments périmés.

1. Intoxication alimentaire

2. La voiture à la fourrière

3. L'enfant malade

En deuxième position des excuses les plus utilisées pour ne pas aller travailler, c'est la voiture qui en prend pour son grade. Pas parce qu'elle ne démarre pas mais parce qu'elle a été emportée par la fourrière ! Enfin, les parents ont tendance à utiliser leur enfant pour rester tranquille au chaud. La troisième excuse la plus utilisée est celle de l'enfant malade... Alors, si vous voulez sécher le boulot prochainement, il va peut-être falloir songer à une excuse plus originale (mais plausible quand même) ! Bah oui, il parait qu'après 40 ans, il ne faudrait travailler que trois jours par semaine.