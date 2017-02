Virgin Tonic : Top 3 des dépenses pour les enfants quand on est un parent !

C'est de loin le métier le plus respectable du monde : celui de parent. Si cela n'est pas de tout repos - on pense d'ailleurs aux 44 jours de sommeil perdus après la naissance de votre enfant, c'est aussi synonyme de dépenses multiples, normal ! Ce matin, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous font part du Top 3 des dépenses majeures pour les enfants quand on est un parent !

Comme vous pouvez le constater, les dépenses majeures des parents pour leur enfant sont la garde, l'achat de vêtements et les dépenses liées à la scolarité. En quatrième position, on retrouve aussi les dépenses concernant les jouets, et en cinquième position, celles liées à l'alimentation. Dur dur d'être un parent !