Virgin Tonic : Top 3 des comportements de femmes qui repoussent les hommes

Les rapports hommes/femmes ne sont pas toujours simples et lorsqu'il s'agit de séduction et de couple, c'est encore plus compliqués. Or, savez-vous quels sont les comportements typiques des femmes que les hommes ne supportent pas ? On ne dit pas que c'est rédhibitoire mais reconnaissons tout de même que le plus souvent, ça ne les encourage pas. Bonne nouvelle pour vous mesdames, nous avons le top 3 de ces comportements qui peuvent vous faire perdre des points.

3. Quand elles critiquent les autres femmes

2. Quand elles ont trop de complexes

1. Quand elles sont trop en demande

Ainsi, notez bien que lorsque vous critiquez une autre femmes, vous baissez dans son estime. Autre chose à retenir, avoir trop de complexes ne vous aide pas - bien au contraire. Et enfin, évitez d'être trop en demande. Ce que l'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas toujours attendre des cadeaux, des compliments ou quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, ils vous donneront tout ça. Mais pas si vous le réclamez en permanence ! Et si vous les hommes, vous cherchez à comprendre les femmes, voici le classement de leurs endroits préférés pour faire l'amour. Virgin Tonic Love, à votre service !