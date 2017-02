Virgin Tonic : Top 3 des choses les plus indispensables pour les Français !

Quelles sont les choses les plus indispensables pour les Français ? Sans quoi ne pourraient-ils pas vivre ? On vous l'accorde, c'est une large question. Alors que certains ne pourraient pas survivre sans téléphone portable, d'autres préfèrent tout miser sur la nourriture. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous a proposé le Top 3 des choses qui, selon les français, sont essentielles.

3. L'eau et les frigos

2. connexion internet

1. Le soleil

On aurait pu parier sur l'argent et pourtant, les français ne pourraient pas vivre sans eau, sans frigo, sans connexion wi-fi et surtout, sans soleil ! On ne le dira jamais assez, la lumière est essentielle. La bonne nouvelle, c'est que l'hiver se tire et que le printemps ne va plus tarder !

