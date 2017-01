Virgin Tonic : Top 3 des causes d’infidélité dans un couple

Si un sondage estimait l'âge durant lequel nous avons le plus de chances de tromper son partenaire, on en sait un peu plus sur les causes d'infidélité et ça fait froid dans le dos... Si cette pratique semble (malheureusement) se répandre de plus en plus, la première raison qui pousse à l'infidélité est la belle-famille. En seconde position, c'est l'alcool et les fêtes à répétition qui causent le plus d'infidélités. Enfin, les séminaires et les absences à cause du travail favorisent la tromperie... Voilà voilà. Et une bonne journée à tous !

