Virgin Tonic : The Voice de retour pour la saison 6, deux artistes se démarquent dès le départ

Ce week end, tout le monde avait les yeux braqués sur TF1. Pourquoi ? Tout simplement parce que The Voice faisait son grand retour sur la une. Cette année, la chaîne a fait le plein de nouveautés en changeant quelques règles (les coaches pourront maintenant s'échanger des talents) et surtout, en intégrant Matt Pokora à l'émission (dans sa version adulte). Et lors de ce premier prime, nombreux sont les talents qui se sont succédés. Deux d'entre eux ont retenu l'attention du Virgin Tonic : Vincent Vinel et Lisandro.

Si le visage de Lisandro vous dit quelque chose, c'est probablement parce qu'il n'en n'est pas à son coup d'essai : il n'a que 17 ans et pourtant, il connait déjà bien le plateau du télé- crochet : il est allé jusqu'en finale lors de sa participation à The Voice Kids. Avec sa reprise de Can't Stop The Feeling, il a clairement mis les coaches à genoux. De son côté, Vincent Vinel est un candidat mal voyant qui a mis le feu au plateau en reprenant Loose Yourself d'Eminem au piano. Ces deux candidats ont intégré l'aventure et franchement, nous avons hâte de les voir se produire pendant les battles. Auront-ils le même succès que les Fréro Delavega ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite !