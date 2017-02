Virgin Tonic : TF1 choisit une ancienne Miss pour présenter la météo

Il y a quelques mois, Catherine Laborde faisait ses adieux à la télévision. Après des années de bons et loyaux services, la présentatrice météo que nous avons toujours connu a tiré sa révérence - on se souvient de son discours plein d'émotions et clairement, nous avons tous pris un coup. Admettez le, vous avez grandi avec les bulletins météo de Catherine Laborde. Or, TF1 a choisi la jeune femme qui allait lui succéder et quelque chose nous dit que de nombreux hommes vont se découvrir une passion pour la météo !

Voila c'est officiel, dès ce début mars je rejoins l'équipe météo de la chaîne TF1???? #meteo #tf1 #newlife #blessing #thanku #weatherwoman #newchallenge Une publication partagée par Tatiana Silva (@tatianasilva05) le 18 Févr. 2017 à 3h23 PST

Tatiana Silva rejoint donc l'équipe météo de la chaîne, aux côtés de Louis Bodin et d'Evelyne Dhéliat : Ancienne Miss Belgique (et ex de Stromae), la jeune femme va faire ses premiers pas sur TF1 et la directrice adjointe de TF1 n'a pas caché sa joie : "Évelyne Dhéliat et moi-même sommes ravies d’accueillir Tatiana Silva. Depuis plusieurs années, elle a su se forger une belle expérience à la présentation de la météo et nous a convaincues par son enthousiasme, sa motivation et sa maîtrise du métier. Les téléspectateurs belges la connaissent bien. Les téléspectateurs français vont l’adorer", a t-elle déclaré. Verdict après son premier bulletin !