Virgin Tonic : Textolife, LE cadeau qui va faire votre Saint-Valentin !

La Saint-Valentin approche et vous cherchez un cadeau à la fois personnel et original ? Si vous vous envoyez des textos toute la journée avec votre moitié, Textolife est fait pour vous ! Sinon, il y a ce kit pour faire de l'art en faisant l'amour... L'appli compile dans un livre l'historique de vos échanges SMS, MMS, Messenger ou encore WhatsApp pour se souvenir du moindre détail échangé par texto... On est à peu près sûrs que ça va faire un carton auprès de votre copain ou de votre copine ! L'appli, sur iOS et Android, fige pour vous ce que vous n'étiez pas destiné à garder pour toujours...

L'album peut être personnalisé comme on veut niveau mise en page. On peut même y ajouter un texte d'introduction avant les petites bulles retraçant votre relation ! En marche depuis 2015, Textolife rencontre pas mal de succès avec 2000 livres de couple réalisés et 7000 en attente selon Yasmine Bahri Domon, fondatrice de l'application. Cerise sur le gâteau ? Son prix. Il faut compter en moyenne 15,90 euros pour un ouvrage de sms allant de 60 à 70 pages. Et on peut aller jusqu'à 400 pages si on est plus prolixe ! Il existe aussi un partenariat avec le Cloud d'Orange France afin de sauvegarder l'historique direct dessus... Sinon, voici la playlist idéale de la Saint-Valentin pour prendre un verre à 2 !