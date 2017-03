Virgin Tonic : Soyez gentils, c'est la semaine de la courtoisie au volant !

Collez- vous un sourire sur le visage et soyez sympa : Ce lundi 13 mars, on entame la semaine de courtoisie et ça veut dire qu'il va falloir ravaler toutes nos meilleures insultes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine n'est pas typiquement française. En fait, elle s'applique au monde monde entier (on parle d'une semaine internationale), ce qui veut dire que vous ne serez pas seuls à prendre sur vous. On le sait, ça va être difficile.

Entre le conducteur qui s'étale sur deux voies, celui qui vous colle parce que vous avez un A, celui qui a l'air de penser que le clignotant est une option et celui qui a tendance à vous pousser à rouler encore plus vite, on reconnaît que cette semaine de politesse et de gentillesse sera longue. Avant de prendre la voiture, on vous fait un petit cours d'histoire : "Elle a été lancée comme simple "journée" par une association créée en septembre 2001, l'AFPC (Association Française de Prévention des Comportements au volant)", peut-on lire sur journée-mondiale.com. Voilà, vous aurez au moins appris ça ! Et pour bien commencer la semaine, on vous raconte l'histoire de ce britannique qui a perdu sa voiture sur un parking pour mieux la retrouver six mois plus tard. Clairement, on imagine qu'il aurait aimé que les autres conducteurs soient courtois et l'aident un peu !