Virgin Tonic : Smarttress, le matelas connecté qui détecte... les infidélités !

Il y a quelques semaines dans le Virgin Tonic, on découvrait le top 3 des causes d’infidélité dans un couple, et ça fait froid dans le dos. Si cette "pratique" fait de plus en plus peur aux partenaires, un concept étonnant a été développé par l’entreprise espagnole Durmet. Smarttress a été conçu pour détecter les infidélités ! Comment ça marche ? Ce capteur de mouvement est placé sous le matelas du/de la partenaire, et est connecté au portable du conjoint méfiant. Cette invention fait alors un rapport d’activité bien précis....

En effet, ce détecteur décrit précisément le nombre de mouvements par minutes effectués dans le lit du conjoint en question ! Alors, si vous doutez de votre chéri(e), vous avez donc la possibilité de vous munir de cet objet. Bien sûr, toute vérité a un prix : vous pourrez l'obtenir pour la modique somme de 1750 dollars (soit 1550 euros)...!