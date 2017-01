Virgin Tonic : Smart Nora, LA solution pour ceux qui ont un conjoint ronfleur

Ce n'est plus un secret : avoir un(e) conjoint(e) qui ronfle, ça peut vite devenir un vrai calvaire. Si 30 pour cent des hommes sont gênés par les ronflements de leur partenaire, il est clair que trouver une solution pour ces couples devient une nécessité. C'est sur ce point qu'a voulu se concentrer la startup Smart Nora et pour cela, cette dernière a créé un produit qui peut désormais sauver la vie d'un couple. Retenez bien son nom, car Smart Nora va révolutionner vos nuits. Présentée sous la forme d'une boîte rectangulaire, cette création anti-ronflement se compose de plusieurs parties : un tapis à glisser sous l'oreiller de votre partenaire "ronfleur"; un capteur de ronflement qui ressemble à une souris d'ordinateur qui elle, se place sur la table de nuit; ainsi qu'un système de gonflage que l'on posera dans une boîte placée par terre. On vous laisse regarder la vidéo d'explications pour y voir plus clair !

Si c'est une appli française qui a été élue meilleure appli du monde lors du salon de l'électronique grand public qui se tient à Las Vegas jusqu'à dimanche, on comprend pourquoi Smart Nora s'est faite remarquée ! En effet, cette invention permet au capteur de percevoir les ronflements et déclenche alors la pompe. Celui-ci gonfle alors le tapis et soulève le coussin qui déplace alors légèrement la tête du dit-ronfleur. Ce mouvement suffit alors pour atténuer le bruit car les muscles de la gorge se retrouve ainsi sollicités ! Incroyable non ?