Virgin Tonic : Si on pousse une porte quand c'est marqué "Tirez", ce n'est pas de notre faute !

C'est le même manège à chaque fois : on tire sur une porte qui se pousse et vice-versa ! S'en suit un moment un peu gênant, particulièrement quand 4 personnes attendent derrière nous pour passer... Mais voilà, ce n'est pas de notre faute mais bien celle des portes nous explique Joe Posner ! Pour nous prouver son raisonnement, le journaliste a rencontré Don Norman, le chercheur spécialiste de comportementalisme américain et auteur de "The Design Everyday Things. En voici un résumé ci-dessous.

Le chercheur explique qu'on est influencés par le design de la porte et plus précisément par la poignée. En fait, cette confusion pourrait être évitée si la porte avait d'un côté une poignée (pour tirer) et une plaque pour pousser. Tout serait plus clair dans notre cerveau, prêt pour un troisième bras, qui assimile ces deux éléments à des actions différentes. Alors la prochaine fois que ça vous arrivera, vous pourrez maudire le designer de la porte, c'est de sa faute...