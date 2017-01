Virgin Tonic : Sarkozy arrêté à vélo par la police... pour rouler à contresens !

Décidément, ce n'est pas la période de Nicolas Sarkozy ! Ce 31 décembre, alors que l'ex-président faisait du vélo sur la route à Saint-Tropez, il s'est vu un peu distrait et a pris une route qu'il connaît bien à contresens nous apprend Nice Matin. Sauf qu'un policier municipal se trouvait dans les parages et lui a demandé de s'arrêter sans le reconnaître. "Je ne sais pas comment il a pu arri­ver jusque-là… Je lui ai demandé de façon cour­toise de descendre de son vélo et de conti­nuer à pied, ne serait-ce que pour des ques­tions de sécu­rité. Il m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci et il s'est exécuté", a-t-il expliqué !

Nicolas Sarkozy fait du vélo

Le policier s'est néanmoins montré indulgent : "Je l'ai arrêté à titre infor­ma­tif sans idée de PV, comme je l'aurais fait pour n'importe quel autre cycliste. Il n'y a pas eu de trai­te­ment de faveur", a-t-il affirmé. On pense qu'il a compris la leçon !