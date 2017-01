Virgin Tonic : S'injecter du sang jeune pour ralentir le vieillissement, une solution efficace ?

Pour rester jeune, certains sont prêts à tout. Et visiblement, ils iraient même jusqu'à s'injecter du sang "jeune" dans les yeux. Alors on pourrait être en train de vous conter le synopsis d'un film d'horreur (sachez d'ailleurs que certains pensent que 2016 aurait fait un parfait film d'épouvante) mais on vous évoque une réalité. Trois études parues en mai 2014 expliquent que le sang des plus jeunes serait donc un élixir de jouvence : «Des perfusions de sang jeune renversent des défaillances liées à l'âge en ce qui concerne la mémoire, l'apprentissage, les fonctions cérébrales, la force musculaire, et l'endurance», détaille le Guardian. Pour se rendre compte des bénéfices, des test ont été faits sur des souris et il paraitrait que les souris les plus "âgées" ait été instantanément rechargées : «Leur fourrure a meilleure allure, elles font mieux leur toilette, elles semblent tout faire mieux», a expliqué l'un des chercheurs chargés de l'étude.

Notez qu'à l'inverse, une injection de sang plus vieux accélèrerait le vieillissement. Pour explique ce rajeunissement, les scientifiques évoquent une protéine qui se trouverait également dans le sang humain. A l'époque, il espéraient pouvoir faire plus de tests afin de pouvoir se rendre compte des effets sur les humains. «Vous ne pouvez pas boire le sang, a plaisanté le scientifique Tony Wyss-Coray lors d'un entretien avec NBC. Mais sérieusement, si vous voulez essayer cela sur des humains, vous devriez avoir une transfusion. Et vous ne pouvez pas faire ça chez vous.» - Encore heureux ... !