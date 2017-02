Virgin Tonic : S'envoyer en l'air dans un avion ? C'est possible !

Faire l'amour dans un avion, c'est l'un des fantasmes les plus répandus. Sachez qu'à partir de maintenant, une compagnie américaine vous offre des avions privés qui vous permettent de vous envoyer en l'air. On le sait, nombreux sont les passagers qui profitent d'un long courrier pour passer quelques minutes dans les toilettes d'un avion avec leur partenaire. Or, Flaming Air a mis en place un système qui permettra à ces fameux voyageurs de profiter pleinement des avions. Les vols sont privés et hormis un pilote, personne ne dérange les couples.

Pour la modique somme de 450 euros, les couples peuvent donc s'offrir un vol de 30 minutes. Une fois que l'avion a pris suffisamment d'altitude, le pilote tire les rideaux de façon à leur laisser un peu d'intimité. Les vols sont assurés par tous les temps (sauf en cas d'urgence) et même les turbulences n'arrêtent pas les couples : «Certaines fois, il peut y avoir des turbulences, mais des trous d'air peuvent être marrants s'ils surviennent ça et là», explique le responsable de la compagnie à Quartz Media. Si jamais vous voulez tenter, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Ajoutez à ces vols un distributeur de champagne et on aura atteint la perfection.