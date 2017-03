Virgin Tonic : Ryan Gosling, futur James Bond ?

Qui pour succéder à Daniel Craig dans la peau de James Bond, qui serait en fait un psychopathe ? Tom Hardy, Tom Hiddleston... Nombreux sont les noms qui ont été évoqués depuis que Daniel Craig a annoncé ne plus faire partie de l'aventure. Mais depuis les Oscars 2017, on parle aussi beaucoup de Ryan Gosling pour incarner le célèbre agent 007. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il a prouvé lors de la cérémonie que son humour se rapprochait de celui de l'espion britannique...

En effet, lors du mic mac de l'annonce de l’Oscar du meilleur film, remis par erreur à La La Land au lieu de Moonlight, Ryan Gosling s'est montré tout sourire tandis que le reste du public était sous le choc. "Ryan Gosling a montré un sens de l’humour admirable et son sang-froid était digne d’un James Bond, il était le plus cool de tous" explique un bookmaker de William Hill, site de paris en ligne. Et il n'est pas le seul à le penser ! Depuis la soirée, la côte de l'acteur sur le site est tout simplement grimpée en flèche (passant de 14 contre 1 à 10 contre 1) ! Seul petit problème, Ryan Gosling n'est pas Anglais mais Canadien. Mais après tout, George Lazenby, le James Bond dans "Au service secret de Sa Majesté" (1969), était Australien. Alors pourquoi pas ? Vous aimeriez le voir en James Bond ?