Virgin Tonic : Record d'audiences de la matinale depuis 12 ans, merci !

C'est le grand conseil de classe aujourd'hui pour le Virgin Tonic et Virgin Radio ! Et Camille Combal et son équipe peuvent se réjouir, il y a un nouveau record d'audiences au compteur pour la matinale... Un très très beau bulletin de classe pour le Virgin Tonic ! Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Camille Combal, Ginger, Nico du Bureau, Clément et Laure chaque jour, les chiffres Mediamétrie le confirment ! Merci à tous !!!

Déjà, grâce à vous, Virgin Tonic bat un énorme nouveau record : la matinale Virgin Radio affiche ses meilleures audiences depuis 12 ans ! Quasiment 1,8 million (1 763 000 auditeurs exactement) de personnes écoutent nos animateurs préférés chaque matin. Depuis l'arrivée de Camille Combal en septembre 2014 sur Virgin Radio, c'est le 10ème sondage d'audiences à la hausse. Virgin Tonic est la seule matinale à réaliser cette tendance record ! Ensuite, en à peine 3 mois, il y a 142 000 nouveaux auditeurs rien que pour Virgin Tonic, "soit la plus forte progression en 1 an des musicales entre 6h et 10h." Un énorme succès auprès des 25-49 ans puisque le "Virgin Tonic est deuxième matinale de France" pour cette tranche d'âge entre 6h et 9h ! Tout ça parce que vous en parlez autour de vous. Camille Combal, Laure, Clément, Nico du Bureau et Ginger n'en reviennent pas du tout ! Merci les copains de partager ces moments !!!!!

Vous êtes 142.000 de plus à nous écouter le matin ???? MERCI infiniment ! ❤ #AudiencesRadio #VirginTonic pic.twitter.com/ZNxZsA5Pku — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) January 19, 2017

@CamilleCombal @VirginTonicOff @VirginRadiofr vous êtes les meilleurs merci de me donner le sourire tous les matins #VirginTonic — Pourquoi Pas Moi (@pas_moi2) January 19, 2017

Mais ce ne sont pas les seuls chiffres records pour Virgin Radio : "Avec 2 781 000 auditeurs quotidiens, Virgin Radio atteint un record d'auditeurs depuis 8 ans." Et champagne, votre radio préférée "poursuit sa progression et gagne 121 000 auditeurs en 1 an" ! C'est carrément la 3ème radio de France pour les 25-49 ans. Un renforcement incroyable dans cette tranche d'âge puisque c'est encore un "record d'auditeurs depuis 14 ans !" Tout ça grâce à vous tous ! Ainsi, UN ENORME MERCI A TOUS LES AUDITEURS, chaque jour un peu plus nombreux à écouter Virgin Radio.