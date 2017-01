Virgin Tonic : Qui sont les artistes les plus suivis sur Twiiter ?

Vous le savez, n'importe quel artiste qui veut se faire connaitre se doit d'être sur Twitter. Or, certains ont tellement de followers que l'on serait incapables de dire qui en a le plus. On imagine qu'Ed Sheeran va en gagner quelques uns depuis la sortie de ses deux derniers singles ce matin mais pour l'heure, il ne fait pas encore partie du Top 3. Mais qui est donc sur le podium ?

3. Taylor Swift

2. Justin Bieber

1. Katy Perry

C'est donc Katy Perry qui arrive à la première place. Derrière elle, on retrouve Justin Bieber et ses 90 millions de followers tandis que Taylor Swift se retrouve en troisième position avec 82 millions de followers. Vous l'aurez compris, nous avons encore un long chemin à faire avant de pouvoir rivaliser !