Virgin Tonic : Quels sont les sports préférés des Français ?

Nous sommes de plus en plus sportifs ! 44% des Français font au moins du sport une fois par semaine selon un sondage Odoxa-RTL-Winamax via RTL (un tiers n'en ferait jamais par contre). Mais quelles sont les activités préférées des Français ? Ce sont les sports individuels qui ont visiblement le plus la côte. Que ce soit en salle de sport, à l'extérieur ou en piscine, dont l'info pipi va vous dégoûter, les sports cardio et d'endurance semblent les plus populaires...

1. La randonnée et la marche sportive (55%

2. La natation (46%)

3. La musculation, fitness et gymnastique (33%)