Virgin Tonic : Quels sont les parties du corps  que les hommes préfèrent chez les femmes ? 

Bien souvent, les femmes sont complexées et on du mal à accepter leur propre corps. Les hommes, eux, n'ont pas le même regard critique et quand les écoute, il n'y a aucune raison de complexer, justement. Or, quelles sont les parties du corps que les hommes préfèrent chez les femmes ? Le site Mingle Trend s'est posé la question et croyez-le ou non, les fesses ne sont pas en première position.

Visiblement, les hommes apportent beaucoup d'importance au regard et aux yeux - rien de bien nouveau, lorsque l'on y réfléchit. Aussi, ils avouent avoir un petit quelque chose avec l'allure. Une femmes qui a une démarche sûre d'elle aura plus d'impact qu'une femme qui baisse la tête en se faisant minuscule. Mesdames, souvenez vous de ce que disait Oscar de La Renta : il faut marcher comme s'il y avait trois hommes derrières vous !

Et si vraiment votre corps vous complexe, sachez que penser à faire du sport est aussi efficace que d'en faire vraiment !