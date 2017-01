Virgin Tonic : Quels sont les endroits préférés des femmes pour faire l'amour ?

Un peu plus tôt dans la matinée, Camille vous révélait que la nuit du 31 décembre était la nuit la plus féconde de l'année. Effectivement, certains couples ont pu s'éclipser au beau milieu du réveillon, histoire de bien commencer l'année. Or, même si c'est risqué, il faut savoir que ce type de lieu (les réceptions, donc) font partie des endroits favoris des femmes pour faire l'amour. Quels sont les autres ?

3. Les réceptions

2. La plage

1. Les escaliers

Il faut savoir que selon GQ, les évènements tels que les réveillons ou les cérémonies sont les endroits favoris des femmes pour faire l'amour. A la deuxième place, on retrouve la plage tandis que sur la dernière marche du podium, il y a les escaliers. Oubliez le cliché de l'ascenseur, l'escalier à la côte ! Et en plus, c'est meilleur pour la ligne !