Virgin Tonic : Quelle habitude les hommes prennent-ils lorsqu'ils sont en couple ?

On dit souvent qu'être en couple, c'est une suite de concession à faire. Mais le plus souvent, on change nos habitudes, ne serait-ce que pour faire plaisir à l'autre. Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle des habitudes alimentaires. Selon un sondage signé BVA, un homme sur deux changeraient ses habitudes alimentaires lorsqu'il se met en couple.

C'est peut-être un cliché mais bien souvent, les hommes n'ont absolument pas le réflexe de manger correctement lorsqu'ils sont célibataires. Bière et pizza devant un match de foot, Big mac à foison (s'ils pouvaient avoir un distributeur dans la cuisine, ils le feraient sûrement) et on ne vous parle même pas des chips. Mais quand ils se mettent en couple, ils découvrent la joie des légumes et des repas à heures fixes. Comme quoi, être en couple, ça change la vie !