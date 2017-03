Virgin Tonic : Quelle est l'heure la plus efficace au travail ?

Selon une étude des chercheurs de London Offices, vue sur le Daily Mail, il ne faut surtout pas attendre d'un employé d'être efficace après le déjeuner. En effet, 14h55 serait l'heure la moins productive en raison de la phase de digestion... Nombreux se laisseraient alors tenter par une petite discussion entre collègues ou un petit tour sur Facebook, responsable d'un tiers des divorces ! Un des 420 employés interrogés pour les besoins de l'enquête avoue même qu'après 15h, il commence à prévoir ce qu'il va faire en soirée... Par contre, c'est à 10h26 et 16h16 que les employés seraient particulièrement efficaces ! Pas étonnant. Si à 10h26, on commence activement la journée après une mise en route quotidienne, on se met sérieusement au travail qu'on a à finir avant la fin de la journée à 16h16 histoire de finir à l'heure...

Alterner les moments de productivité et les pauses serait la solution pour bien équilibrer sa journée selon les chercheurs. "Faire des petits-breaks de cinq minutes durant la journée est une solution judicieuse. Cela inclut aller jusqu'à la fontaine d'eau, prendre une tasse de café ou se dégourdir les jambes au bureau» explique Michael Davies de London Offices. Et même les moments inefficaces auraient leur utilité ! Pour Hamid Aguini, directeur du cabinet Relation & Performance, "ces moments où l'on est moins productifs sont aussi ceux où l'on est le plus décontractés. Ils permettent de discuter avec ses collègues, d'échanger quelques infos... Derrière toute improductivité il y a un potentiel de créativité et d'activité relationnelle !" Voilà aussi ce qu'il faut faire pour améliorer sa productivité au travail !