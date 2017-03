Virgin Tonic : Quel est le péché capital qui caractérise le plus de Français ?

On a tendance à les oublier mais les sept péchés capitaux rythment nos journées : que ce soit l'orgueil, la gourmandise ou la luxure, ils sont bel et bien là. Or ce matin dans le Virgin Tonic, on s'est interrogé : quel est le péché qui caractérise le plus de français ? On vous le donne dans le mille, il s'agit de la gourmandise. Près de 30% des français (soit un français sur trois) admettent être gourmand. Traduction, vous n'êtes pas seul à vous jeter sur des chouquettes.

Pour votre culture, on vous rappelle les sept péchés : <b>la luxure, la gourmandise, la colère, l'orgueil, l'avarice, l'envie et la paresse</b>. On vous l'accorde, à six heures du matin, on aurait tendance à dire la paresse. Mais bon, chacun son péché !