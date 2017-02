Virgin Tonic : Quel est le jour et l'heure où les français font le plus l'amour ?

Bien que la Saint Valentin soit la fête des amoureux, les couples ne célèbrent pas leur couple que le 14 février (encore heureux !). Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez probablement des habitudes- des jours ou des heures qui vous conviennent plus que d'autres pour partager un moment intime avec votre partenaire. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous donne le jour et l'heure favoris d'une majorité de Français.

Alors que certains préfèrent les siestes crapuleuses, notez que pour 7 français sur 10, le meilleur moment pour faire l'amour reste le dimanche matin à 9 heures. Du moins, pour les lèves-tôt ! Aussi, notez que le moment le moins apprécié reste le lundi soir. En même temps, avec la reprise et le stress du boulot, on peut le comprendre...!