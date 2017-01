Virgin Tonic : Quel est l’endroit où l’on passe le plus de temps pendant nos études ?

Il parait que nos plus belles années se passent au moment de nos études. Vous savez cette douce époque où on avait peu (voir pas) de responsabilités, où nos seuls préoccupations c’était le DST de maths à venir et la soirée où on ira le week end. C’est à ce moment là aussi, où souvent, on rencontre nos meilleurs amis avec qui on fait les 400 coups. On en parlait ce matin dans la matinale Virgin Tonic, il y a un endroit durant cette période où on passe la plupart de notre temps. Si on penserait instinctivement à la cour de récréation, là où nous mène la sonnerie libératrice, il ne s’agit pas de cet endroit. Le gymnase alors ? Là où se déroule les interminable cours d’EPS. Non plus, en réalité c’est dans le CDI où l’on passe le plus de temps pendant nos études !

Et oui, contre toute attente c’est au Centre de documentation et d’information où on passe le plus de temps durant nos études. On y va (allait) pour faire semblant de travailler un exposé, pour lire les magazines gratos qui y sont proposés ou pour tout simplement aller surfer sur internet en faisant bien attention que la documentaliste ne nous voit pas sur Facebook. Et vous, c’est aussi au CDI où vous passiez le plus de temps ?