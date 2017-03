Virgin Tonic : Quel critère les femmes préfèrent-elles chez les hommes ?

Lorsqu'il s'agit de drague ou de séduction, les critères varient d'une personne à une autre. Certaines femmes préfèrent les hommes grands et bruns tandis que d'autres préfèrent qu'ils soient blonds avec les yeux bleus - chacun ses goûts, comme on dit. Or ce matin, on s'interroge : quel est le critère que les femmes préfèrent chez les hommes ? On vous le donne dans le mille : ça concerne la voix.

Vous serez ravis d'apprendre que les femmes ont un faible pour les hommes avec une voix grave - il paraît que c'est plus viril, plus masculin et donc, plus séduisant. Visiblement, c'est une chose qui n'énerve pas chez votre conjoint, mesdames (si ça voix est grave !)! Pour vous donner un exemple, il y a Ryan Gosling. L'acteur Canadien a une voix grave et le pire, c'est qu'il n'en n'a même pas besoin pour faire chavirer les coeurs. Oui, il y a des injustices.