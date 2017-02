Virgin Tonic : Que détestent les français lorsqu'ils prennent l'avion ?

Nous sommes en plein chassé-croisé des vacances mais pour la zone C, la fête est finie. Si vous êtes partis pour ces vacances d'hiver, alors peut-être avez vous pris l'avion. Et si c'est le cas, des petites choses ont pu vous énerver : l'hôtesse qui vérifie que les ceintures sont bien attachées, l'impossibilité de se lever quand le petit voyant est allumé, la nourriture immangeable... il y a toujours un petit truc qui nous gêne. Or, pour 14% des français, il y a une chose en particulier.

On vous le donne dans le mille : selon le comparateur Kayak, 14% des français détestent quand les passagers applaudissent un pilote après l'atterrissage... et on les comprend : Il est payé pour voler ! Imaginez si quelqu'un vous applaudissait dès que vous faisiez quelque chose de bien au bureau. Si vous aussi, vous détestez ça et que vous êtes célibataires, alors peut-être aurez la chance de trouver quelqu'un comme vous sur la toute nouvelle application de rencontre qui se base sur ce que l'on déteste !