Virgin Tonic : Quand Guillaume Canet publie une photo de Marion Cotillard en train de dormir...

Alors qu'elle finit à peine la promo d'Assassin's Creed dans le monde entier aux côtés de Michael Fassbender, Marion Cotillard repart sur les routes avec Guillaume Canet ! A l'affiche ensemble du film parodique "Rock'n'Roll", le couple a prévu d'enchaîner les interviews et avant-premières dès ce 4 janvier. Et apparemment, Marion Cotillard a eu un petit coup de pompe dans le train vers Lille (on rappelle qu'elle est en plus enceinte). Guillaume Canet n'a pas pu résister à la prendre en photo en train de faire dodo...

Une photo d'intimité publiée sur les réseaux rare pour le couple ! D"ailleurs, Guillaume Canet le précise dans son hashtag, il risque de passer un mauvais quart d'heure quand Marion Cotillard tombera dessus... Aïe ! Mais même en plein dodo dans une position improbable dans le train, l'actrice qui a joué Edith Piaf est toujours aussi superbe ! Rock'N'Roll sort le 15 février.