Virgin Tonic : Quand Florent Peyre passe à l'antenne !

Que d'émotions ce matin dans le Virgin Tonic ! D'abord, on vous a parlé de ces gens qui s'envoient l'air dans les avions et ensuite, on vous a offert des cadeaux de taille comme un Mac Book Air ou un séjour à Belambra (et encore, on ne vous parle pas des places pour le concert de The Weelnd ou de celles pour venir voir Ed Sheeran dans nos studios !). Pour bien finir l'émission, l'humoriste Florent Peyre a pris le temps de nous parler un peu de son festival, Rirozor !

Pendant trois jours, le festival vous offre trois spectacles magiques. La 3ème édition du Festival RIROZOR a débuté le 21 février dernier et pendant trois jours, les meilleurs humoristes se sont succédés. Elie Semoun, Caroline Vigneaux et Florent Peyre en personne sont montés sur scène pour mieux faire rire l'assemblée. Ce soir, pour la dernière, l'humoriste jouera la pièce Franchise Obligatoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le ICI !