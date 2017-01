Virgin Tonic : Quand David Beckham vole au secours d'une vieille dame à Londres

Imaginez-vous à Londres. Vous êtes au milieu du quartier de Kensington et d'un coup, vous voyez une dame âgée chuter dans la rue. Bien sûr, vous accourez pour l'aider. Eh bien croyez-le ou non, c'est exactement ce que David Beckham a fait. L'ex footballeur a vu la scène se dérouler depuis sa voiture et ni une ni deux, il s'est arrêté pour lui venir en aide. Parce qu'il avait une bouteille d'eau, il lui en a donné et a ensuite passé du temps à la rassurer. Il a attendu avec elle l'arrivée des secours avant de reprendre le cours de sa vie. Oui, David Beckham est parfait.

Plus tard, la dame en question dira qu'il est l'homme "le plus charmant" qu'elle ait croisée et qu'en plus, c'est un vrai "gentleman". Et on veut bien la croire ! Un peu plus tôt dans la semaine, la famille était au coeur des médias mais cette fois, il était question de sa femme, Victoria. Va t-elle vraiment s'opposer au retour des Spice Girls ? On espère que non. Peut-être que la gentillesse de son mari l'aidera t-elle à changer d'avis ?