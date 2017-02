Virgin Tonic : Prêteriez-vous les vêtements de votre bébé à vos copines ?

Si vous venez d'avoir un bébé, alors le chiffre qui nous intéresse ce matin devrait vous parler. On le sait, le premier bébé, c'est un évènement qui marque. Les plus nostalgiques ont même du mal à se débarrasser des premiers pyjamas. Or, saviez-vous qu'une femme sur quatre avait du mal à prêter les affaires de son bébé à ses copines ? Bien que certains trouvent cela bizarre, reconnaissons que pour des raisons sentimentales, c'est assez difficile.

Alors on vous arrête tout de suite, il n'est absolument pas question d'égoïsme. Disons simplement que lorsque c'est notre premier bébé, on se dit que cela pourra servir pour le prochain. On vous l'accorde, parfois, on se limite à un enfant. Mais bon, il y a des choses qui ne se prêtent pas. C'est sentimental, il ne faut pas chercher.