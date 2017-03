Virgin Tonic : Pourquoi il ne faut pas ranger le lait dans la porte du frigo

Quand il s'agit d'organiser et réorganiser son frigo on a tendance à mettre un peu tout n'importe où. Sur les étagères, dans des tiroirs, sur les côtés... tous les moyens sont bons pour trouver de la place où ranger ses dernières courses. Si vous aurez bientôt la possibilité d'ajouter à votre frigo une bière hommage au groupe Queen, on sait également de quelle façon il va falloir réorganiser ce dernier. Si comme nous vous aviez l'habitude de mettre les bouteilles de lait sur les portes du frigo, il va falloir revoir votre façon de ranger !

Comment bien ranger son frigo ?

En effet, les portes du frigo sont la partie la plus chaude. En rangeant vos bouteilles de lait dans ces portes, elles risquent de tourner très rapidement, vous laissant que très peu de temps pour les consommer si vous ne voulez pas tomber malade. Le lait doit normalement être rangé avec les autres produits laitiers comme le beurre, la crème ou le fromage sur les étagères du milieu. En utilisant cette méthode de rangement vous ne risquez pas d'avoir de mauvaises surprises lors de votre petit déjeuner qui est bon pour le régime. Sur l'étagère inférieure on y trouvera la viande et le poisson qui sont susceptibles de tourner si mauvaise conservation. Sur l'étagère supérieure vous pouvez y ranger charcuterie, saucisson et restes de la veille, et enfin sur les portes il faudra y mettre les confitures, les condiments et les jus. C'est le moment de faire du rangement !