Virgin Tonic : Pourquoi ferme t-on les yeux quand on s'embrasse ?

Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps d'y penser mais quand nous embrassons quelqu'un, nous avons le réflexe de fermer les yeux. C'est une chose que l'on fait sans se poser de question, sans réfléchir et sans vraiment savoir pourquoi. Or, le magazine NEON vient de nous apporter une réponse. Parce que croyez-le ou non, il y a des scientifiques payés pour étudier ce genre de chose. Alors, pourquoi ferme t-on les yeux ?

Visiblement, nous avons le réflexe de fermer les yeux parce que lorsqu'ils sont ouverts, notre cerveau a du mal à tout analyser. Selon une étude menée par une Université Londonienne, lorsque l'on regarde, nous ne ressentons pas les choses de la même façon. Si vous pensiez que cela avait quelque chose à avec le romantisme, vous aviez tort ! Même si clairement, on ne doit pas être si beaux vus de près. Si vous êtes en couple, vous pourrez faire le test. Et si vous êtes célibataires, consolez-vous en vous disant que vous avez plus de chances d'être heureux que les autres.