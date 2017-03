Virgin Tonic : Pourquoi de nombreux français réveillent-ils leur partenaire en pleine nuit ?

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle du sommeil. Si vous êtes un gros dormeur, alors vous savez que le sommeil est sacré et qu'il faut mieux avoir une bonne raison pour se faire réveiller en pleine nuit. Certains font des cauchemars, d'autres angoissent et d'autres encore n'arrivent pas à dormir et compte bien en faire profiter toute la maison (ce serait dommage). Or, 82% des français réveillent leur conjoint pour une raison particulière.

Croyez-le ou non, près de 8 français sur 10 aiment bien réveiller leur conjoint en pleine nuit pour faire un câlin nocturne. Du moins, c'est ce que dit Femme Actuelle ! On ne va pas se mentir, mieux vaut être réveillé pour ça ! Quand on sait que le rayon literie d'Ikea est celui où les couples se disputent le plus, on est bien content de voir que dans la leur, tout va bien.