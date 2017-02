Virgin Tonic : Pour vos selfies, posez avec votre profil droit !

Ce matin Camille Combal a mis fin à un suspens intenable : quel est notre meilleur profil ? Car oui, lorsque vous posez pour une photo ou que vous prenez un selfie, un de vos profils vous rend plus justice que l’autre. Il s’agit du côté de droit, mais pourquoi donc ? Tout simplement parce que lorsque l’on présente son profil droit sur une photo on donne l’impression d’être dynamique, ouvert et réfléchi. C’est une chercheuse de l’université de Cambridge, Simone Schnall, qui établit ce postulat comme le précise nos confrères de Cheese, reprenant un article du site Fstoppers. Vous savez donc quoi faire lorsque vous devrez choisir votre prochaine photo de profil pour Facebook !

After my first show in Vegas. @alfredoflores ❤️ Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 10 Mai 2016 à 12h01 PDT

Pour ceux qui se demandent pourquoi on associe le profil droit avec de telles qualités, Simone Schnall précise que cette impression est liée à notre mode d’écriture. En écrivant de la gauche vers la droite, on associe cette direction avec ce qui va advenir. On a checké l’Instagram de la reine des selfies, aka Kim Kardashian, est on confirme que le profil droit est largement privilégié par l’influenceuse. Idem chez Selena Gomez qui reste la personnalité la plus suivie sur le réseau social dédié à la photo ! Si avec tout ça vous ne donnez pas du profil droit à tout va, on ne sait pas ce qu’il vous faut !