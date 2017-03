Virgin Tonic : Pour vivre vieux, arrêtez de faire l'amour !

Tous les ans, quand vient le moment de fêter notre anniversaire, on se retrouve comme Joey dans Friends - on pleure en s'adressant au ciel parce que l'on ne veut pas vieillir. Allez savoir pourquoi, nous avons tous une peur panique de vieillir et certains sont prêts à aller très loin pour rester en forme (et vivant) le plus longtemps possible. Or, un scientifique a peut-être trouvé la solution pour vous faire vivre le jusqu'à 150 ans !

Selon lui, il serait possible de vivre vieux (jusqu'à 150 ans, donc) si l'on arrêtait de faire l'amour. Oui, vous avez bien lu : si vous faîte voeu de chasteté, vous avez une chance d'augmenter votre espérance de vie. Dans le Virgin Tonic, on reste sceptiques. Mais pourquoi pas ? Notez que ce même scientifique a déjà attesté que plus on se mariait tard, mieux on résistait à l'épreuve du temps. Est-ce vrai ? Nous ne sommes pas bien sûrs de trouver un volontaire pour tester ! Mais dans la mesure ou 38% des français sont gênés par une chose en particulier quand ils font l'amour, on se dit que certains n'auraient peut-être pas de mal à s'abstenir...