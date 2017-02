Virgin Tonic : Pour vivre plus longtemps, râlez !

Râler serait non seulement bon pour votre vie professionnelle mais serait également bon pour vous ! C’est en tout cas ce qu’affirme une étude Allemande dont les chercheurs ont observé que les râleurs auraient une espérance de vie de plus longue que les autres. Etudiant pas moins de 6000 personnes, ils ont ainsi en effet remarqué que les personnes qui intériorisent le plus leurs pensées négatives ont un rythme cardiaque plus élevé et ont plus de risques de développer des maladies cardiaques, des problèmes rénaux et des cancers...

Ces sujets qui intériorisent tout sont qualifiés de "répresseurs". En cas de stress, leur rythme cardiaque s'envole plus que celui des autres et montrent divers signes d'anxiété. A l'inverse, ceux qui expriment leur mécontentement manifestent beaucoup moins de symptômes. Ils vivent même carrément deux ans de plus en moyenne que les autres... Alors, râlez ! En plus, les meilleurs employés seraient des râleurs.