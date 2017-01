Virgin Tonic : Pour son anniversaire, Jennifer Lopez offre à sa cousine... Cristiano Ronaldo !

Si à Noël vous avez reçu des cadeaux qui ne vous plaisaient absolument pas, ce n'est pas le cas de la cousine de Jennifer Lopez. Cette dernière a mis les petits plats dans les grands pour son anniversaire et pour marquer le coup, elle a choisi de lui offrir Cristiano Ronaldo - rien que ça ! Jennifer Lopez est d'une générosité sans égal et ça, tout le monde s'accordera à le dire !

Dans la vidéo ci-dessus (que l'on doit à El Futbol Total), l'actrice explique au footballeur a quel point sa cousine l'aime et l'admire : « Elle te regarde à chaque fois que tu joues, elle ne peut rien faire d’autre quand elle est devant un match, c’est un truc de dingue… Honnê­te­ment, c’est ta plus grande fan au monde. ». C'est non sans humour que Ronaldo lui répond qu'elle a clairement bon goût. En ce qui concerne la jeune Tiana (la cousine de J-Lo), l'évènement l'a complètement abasourdie, au point qu'elle n'a pas pu parler. Des cadeaux comme ça, c'est bien plus classe qu'un livre ! Même si c'est le cadeau préféré des Français.