Virgin Tonic : Pour s'échapper de prison, un détenu drogue son frère jumeau

Début janvier, nous vous parlions de ces deux jumeaux qui ne sont pas nés la même année. Or ce matin, on reste dans la veine des histoires de famille avec cette révélation un peu particulière : un homme a drogué son frère jumeau pour mieux s'évader de prison. Alexander Delgado a 27 et depuis 2016, il purgeait une peine de 15 ans de prison pour viol. Dimanche dernier, le détenu a reçu la visite de son frère jumeau et malheureusement, il en a profité pour s'évader. L'homme a d'abord servi une boisson à son frère et ensuite, il a patiemment attendu qu'il s'endorme. Après ça, il est tranquillement sorti par la porte principale de la prison.

Les autorités se sont rendues compte de l'erreur quelques heures plus tard et le tout a été confirmé par l'ADN : "Le jumeau a été placé en détention. La justice doit déterminer les charges qui pèsent contre lui", a expliqué une source issue de la prison. "Le cas du jumeau est hallucinant, en 12 ans personne ne s'était échappé" de la prison", a ajouté la ministre de la Justice Marisol Pérez Tello. "Le jumeau va rester en détention pour complicité", poursuit-elle. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les prisons Péruviennes sont surchargées. Comme le rapporte BFM TV, l'Inpe estime que "la population carcérale du Pérou s'élève à 80.000 personnes, pour une capacité de 52.000 détenus dans 69 prisons".