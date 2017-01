Virgin Tonic : Pour retenir vos cours, ne les tapez pas sur un ordi !

L'étude intitulée "Le stylo est plus puissant que le clavier" vue sur Psychological Science nous apprend que la prise de note à la main nous permet de mieux assimiler les nouvelles données. Pam Mueller de la prestigieuse Princeton University et le chercheur en psychologie Daniel Oppenheimer se sont rendus compte qu'ils se souvenaient mieux de ce qu'ils avaient écrit à la main que les notes copiées à l'ordinateur. Ils ont eu envie d'en avoir le coeur net en testant des élèves afin de voir la manière dont ils retenaient le mieux leur notes, prises "soit à l’écrit, soit à l’aide d’un ordinateur qui n’était pas connecté à Internet". Le résultat est sans appel : "Même sans Facebook, ceux qui utilisaient les ordinateurs ont moins bien répondu aux questions conceptuelles ainsi qu’à celles fondées sur les faits, lorsque le temps entre l’interrogation et le visionnage des vidéos était important." Voilà par ailleurs comment augmenter sa productivité au travail !

En fait, ceux qui prennent leurs notes à l'ordinateur en prennent plus que les autres. Et prendre tout en note sans juger de l'intérêt du propos rend moins efficace selon l’analyse Paul Bisceglio, sur Pacific Stan : "Taper à la vitesse de la lumière encourage à transcrire ce que l’on entend, sans faire vraiment attention à ce qui est dit –cette façon de prendre des notes a déjà prouvé son inefficacité. Taper chaque mot vous laisse penser que vous avez une compréhension plus complète du sujet. Ce n’est pas vraiment le cas. La qualité des notes l’emporte sur leur quantité, expliquent Daniel M. Oppenheimer et Pam Mueller." Ca fait méditer... Une majorité d'étudiants avoue aussi avoir triché pendants ses études !