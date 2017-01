Virgin Tonic : Pour récompenser ses employés, ce patron leur offre... une croisière !

Gary Bertch est sûrement le patron que n'importe qui rêverait d'avoir. Pour récompenser ses employés (et surtout pour les motiver à faire encore mieux), ce patron leur a offert une croisière. Gary Bertch est à la tête d'une entreprise de meubles et il dirige de 800 personnes, rien que ça. Et pour les féliciter de tout ce qu'ils avaient fait au cours de l'année, ils leur a tout bonnement offert un voyage de rêve. Forcément, la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux et sur Facebook, il a été annoncé que l'entreprise serait fermée du 9 au 13 janvier : "Ce voyage n'aurait pas été possible sans le travail acharné de nos incroyables associés", a déclaré Bertch Cabinets -l'entreprise.

Le parcours est à faire pâlir les plus envieux d'entre vous : Bertch a prévu quatre avions pour emmener tous ses employés à Miami, où ils pourront se reposer dans un hôtel cinq étoiles. Après ça, il prendront la mer pour voyager dans les Caraïbes. Il y a pire, avouons-le ! Gary Bertch nous rappelle d'ailleurs ce riche homme d'affaires qui avait légué son héritage à son village d'enfance - ils sont tout aussi généreux l'un que l'autre.