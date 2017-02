Virgin Tonic : Pour que votre fils soit PDG, appelez Gilles !

Si vous êtes parents, alors il y a de fortes chances pour que vous soyez pré-occupés par l'avenir de vos enfants. Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants et le plus souvent, ils commencent à s'en soucier dès la naissance. Bon, certains parents donnent des prénoms relativement étranges, on vous l'accorde. Mais si jamais vous voulez que votre enfant devienne PDG, le prénom "Gilles" serait plutôt pas mal.

Parce que dans le Virgin Tonic on aime vous partager des chiffres qui sortent de l'ordinaire, il fallait que l'on évoque celui-ci : croyez-le ou non, "Gilles" est le prénom le plus porté par les PDG en France. On vous l'accorde c'est moins classe que "Kylian" ou "Nathan". Mais bon, il faut savoir faire des choix !