Virgin Tonic : Pour ne pas se faire prendre par sa femme, il se lave au lavomatique !

Dans le Virgin Tonic, on a nos champions. Par exemple, la semaine dernière, notre champion du jour était un braqueur qui pourrait bien être qualifié de pire criminel de l'histoire. Aujourd'hui, on vous emmène au Canada. Là-bas, un homme a eu une idée de génie pour ne pas se faire réprimander par sa femme. Après une soirée arrosée (vraiment bien arrosée), il a choisi de rentrer en taxi (là, il a marqué des points). Mais sur le chemin, il a vite réalisé qu'il sentait l'alcool. On ne vous fait pas un dessin, il a eu peur de rentrer chez lui. Parce qu'il n'est pas à court d'idées, il a demandé au chauffeur de taxi de s'arrêter à un lavomatique.

Vous vous doutez de la suite, il s'est lavé au milieu des rouleaux - non, ce n'est pas une blague. Notre champion s'est déshabillé et il est allé se doucher dans les rouleaux. Le plus beau, c'est qu'une voiture de police est arrivée à ce moment là. Mais parce qu'il n'existe aucune loi aux Etats-Unis qui empêche de faire sa toilette dans un endroit pareil, il s'en est tiré avec une amende à cause de son état ! L'histoire ne dit pas ce qu'a dit sa femme en le voyant arriver mais nous, ça nous a bien fait rire !