Virgin Tonic : Pour être meilleur en maths, mangez du chocolat !

Vous le savez, les scientifiques aiment bien étudier tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, direction l'Université de Grenade (Espagne), là ou des scientifiques se sont penchés sur le chocolat. Si vous êtes un fan d'M&M's, de chocolat noir ou même de Nesquik, sachez que manger du chocolat rend meilleur en maths ! A t-on trouvé la solution pour enfin comprendre comment fonctionnent les vecteurs ? On l'espère.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont choisi des personnes douées en maths et les ont séparées en deux groupes. Le premier groupe a mangé du chocolat (pas l'autre) et les deux équipes ont dû faire des tests. Croyez-le ou non, le groupe ayant mangé du chocolat a eu de meilleurs résultats ! D'un coup, on se dit que si on l'avait su plus tôt, on aurait sûrement eu une meilleure note au bac.