Virgin Tonic : Pour être beaux sur les photos, ne dîtes plus "cheese !"

Vous le savez, se faire prendre en photo, c'est tout un art. Il faut sourire, être sûr de ne pas être "moche" ou crispé et depuis toujours, on dit "cheese" avant de voir le flash. Or, sachez que Laure a trouvé une étude dans le magazine Terra Femina et cette dernière atteste qu'il ne faut absolument pas dire "cheese". Pourquoi ? Tout simplement parce que votre sourire est crispé, presque figé.

En fait, il faudrait dire "money". Pour les anglophobes, sachez que c'est le mot "argent" en anglais. A la différence de "cheese", "money" vous donne un air plus détendu et donc, plus beau sur les photos. La prochaine fois que l'on voudra vous prendre en photo au réveillon, peut-être ne ferez-vous pas tout pour y échapper ! Et en parlant de réveillon, sachez que le soir du 31 est le plus fécond de l'année.