Virgin Tonic : Pour diminuer la perte d'audition, mangez de cet aliment

La perte d'audition peut s'avérer très handicapant. Problème d'équilibre, problème de communication ou difficultés à dormir, tous les moyens sont bons pour essayer de ménager ses tympans afin de ne pas se retrouver dans cette situation. Si on sait quel est le pire ennemi de l'homme, une étude a également dévoilé l'aliment qu'il faut manger pour pouvoir diminuer cette perte d'audition. En effet, cette étude américaine réalisée par des chercheurs de l'hôpital Henry Ford a montré que certains composés chimiques peuvent réduire les risques de la perte d'audition liée au bruit. Parmi ces aliments on retrouve le raisin rouge et le vin rouge.

Le raison et vin rouge réduisent la perte d'audition

Pour réaliser cette étude menée sur des rats de 2 à 3 ans, les chercheurs ont réussi à réaliser un modèle d'acouphène et de perte auditive semblable aux conditions des soldats sur le terrain. Le resvératrol, qui est un composant chimique, réduit la production d’une protéine (COX-2) créée suite à une exposition au bruit. Ce composant est contenu dans le vin et le raisin rouge et réduirait considérablement le taux de COX-2 à l'origine de la perte auditive. C'est donc une très bonne nouvelle qui est cependant limitée. En effet, si vous pouvez totalement vaincre le blues hivernal, une consommation normale de vin et raisin rouge n'éradiquera pas totalement la perte auditive compte tenu du faible taux de concentration de resvératrol dans cet aliment. Il est donc bien important de protéger ses oreilles du bruit pour éviter les problèmes auditifs !