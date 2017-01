Virgin Tonic : Pour démasquer un menteur, regardez ses mains !

D'après une étude de l'Université du Michigan aux Etats-Unis, les menteurs sont détectables grâce à des comportements bien spécifiques. Regardant plus d'une centaine de vidéos de personnes en train de mentir, les chercheurs ont noté des similitudes. Non seulement le menteur a tendance à fixer davantage dans les yeux celui à qui il ment (contrairement au cliché habituel du menteur qui fuit le regard) comme pour bien s'assurer que le message erroné rentre dans l'esprit de son interlocuteur. Mais ce n'est pas tout, les menteurs seraient trahis par leurs mains ! Sachez d'ailleurs que pendant une conversation de 10 minutes, 60% des gens mentent au moins une fois...

Selon les chercheurs, 40% des menteurs agiteraient leurs deux mains quand ils parlent ! Un chiffre à nuancer chez nous les latins, qui ont tendance à beaucoup plus remuer les mains en parlant que nos homologues américains. Mais tout de même, ça vaut le coup de lorgner sur les menottes de notre interlocuteur quand on a un doute ! Pour finir, les scientifiques ont observé que les menteurs disent régulièrement "um" en narrant leur histoire et préfèrent utiliser "il" ou "elle" au lieu des pronoms plus personnels "je" et "nous". Avec toutes ces observations, les chercheurs ont même mis au point un logiciel permettant de compromettre 75% des menteurs... Pas mal, non ? Voici le top 3 des mensonges que disent toutes les femmes.